Amparán y Barrón cierran su participación en China y suman experiencia rumbo a la élite

Los boxeadores duranguenses Valeria Sarahí Amparán Pizarro y Hugo Yair Barrón Leal concluyeron su participación en la Copa Mundial de Boxeo Guiyang 2026, celebrada en China, una de las competencias más exigentes del calendario internacional y que reunió a algunos de los mejores pugilistas de la categoría élite.

Tanto Amparán como Barrón llegaron al certamen respaldados por exitosas trayectorias en categorías juveniles, donde lograron consolidarse como dos de las principales promesas del pugilismo mexicano.

La participación en este tipo de competencias forma parte del proceso de crecimiento deportivo de ambos atletas , quienes buscan adaptarse a la intensidad y exigencia de la categoría élite con la mira puesta en futuros compromisos internacionales.

Amparán mostró su calidad en los 51 kilogramos

La primera en subir al cuadrilátero fue Valeria, quien compitió en la división de los 51 kilogramos. La duranguense inició su participación con una destacada victoria sobre la representante de Singapur, Danisha Mathialagan, resultado que confirmó el nivel competitivo que la ha caracterizado durante los últimos años.

Amparán llegó a la Copa Mundial con el respaldo de haber sido campeona mundial juvenil, una credencial que la colocaba como una de las mexicanas a seguir durante el torneo. Sin embargo, en la siguiente ronda enfrentó una prueba de mayor exigencia al medirse con la francesa Romane Moulai .

La europea logró imponerse en el combate, poniendo fin al recorrido de la duranguense dentro de la competencia. A pesar de ello, el desempeño de Valeria dejó buenas impresiones y le permitió acumular experiencia frente a rivales de talla internacional.

Barrón dejó huella en su debut

Por su parte, Hugo Yair Barrón tuvo un arranque contundente dentro de la categoría de los 65 kilogramos. El pugilista duranguense debutó con una victoria por Réferi Suspende Combate (RSC) ante el singapurense Caelan James Clark, mostrando autoridad y efectividad sobre el ring.

El triunfo permitió al mexicano avanzar a la siguiente fase, donde enfrentó un reto de mayor complejidad. Aunque no logró continuar en la competencia, Barrón dejó una imagen positiva durante su paso por China y confirmó el potencial que lo ha convertido en uno de los jóvenes talentos del boxeo nacional.

Su desempeño también evidenció que cuenta con las herramientas necesarias para competir ante rivales de alto nivel, un aspecto fundamental en su proceso de desarrollo deportivo.

Rumbo a Los Ángeles 2028

Más allá de los resultados obtenidos en Guiyang, la participación de ambos atletas representa un avance significativo dentro de su preparación internacional. El salto de las categorías juveniles a la élite implica enfrentar oponentes con mayor experiencia, ritmo competitivo y fortaleza física, factores que únicamente pueden adquirirse mediante competencias de este nivel.

Para Valeria Amparán y Hugo Barrón, esta Copa Mundial se convierte en una experiencia clave dentro del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Cada combate disputado frente a rivales internacionales suma aprendizaje y fortalece su crecimiento deportivo.