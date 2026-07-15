Amparán y Barrón representarán a México en los Juegos Centroamericanos 2026

Durango volverá a tener presencia en una de las competencias más importantes del ciclo olímpico. Los pugilistas Valeria Sarahi Amparán Pizarro y Hugo Yahir Barrón Leal fueron confirmados como integrantes de la Selección Nacional Mexicana de Boxeo Élite que competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 , certamen que se disputará del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

La convocatoria, dada a conocer por la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), coloca a los dos duranguenses entre los mejores exponentes del país, quienes buscarán colocar a México en el podio durante las competencias de boxeo, programadas del 1 al 7 de agosto.

Dos duranguenses rumbo a una competencia clave

Valeria Amparán competirá en la división Mosca femenil (51 kilogramos), mientras que Hugo Barrón hará lo propio en la categoría Welter (65 kilogramos).

Ambos llegan a esta justa internacional tras representar recientemente a México en la World Boxing Cup 2026, celebrada en China, donde enfrentaron rivales de alto nivel y sumaron experiencia internacional de cara a uno de los compromisos más importantes del año.

Su participación en Santo Domingo también forma parte del proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, objetivo que ambos pugilistas han comenzado a construir desde este ciclo competitivo.

México llevará un equipo equilibrado

La delegación mexicana estará integrada por 14 pugilistas, siete hombres y siete mujeres, conformando un equipo que buscará protagonizar la competencia regional.

Entre los seleccionados aparecen nombres como Christopher Santos Mancilla, Harold Santos Mancilla, Abel Álvarez Zayas, Emiliano Reducindo, Emilio Molina y Javier Alejandro Cruz, además de Ariadna Gil, Guadalupe Torres, Paula Hernández, Darianne Hernández, Citlalli Ortiz, Lorien Alonso y los duranguenses Valeria Amparán y Hugo Barrón.

Con esta convocatoria, ambos duranguenses reafirman que tiene talento para competir a nivel internacional y sobre todo, con la oportunidad de pelear por medallas y acercarse un paso más al sueño olímpico de LA2028.