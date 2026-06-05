Amplían capacidad de acopio de frijol de Durango

La capacidad de acopio de frijol en Durango será ampliada para facilitar la comercialización de parte de la cosecha que permanece almacenada en bodegas de productores, además de que se mantendrá el precio de compra de 27 pesos por kilogramo.

La medida forma parte de una serie de acuerdos alcanzados entre representantes del sector agrícola y autoridades federales para fortalecer el mercado del grano y brindar mayor certidumbre a los agricultores.

El diputado local Noé Fernández Maturino informó que, tras reuniones con autoridades de Alimentación para el Bienestar, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se acordó incrementar la capacidad de captación hasta 48 mil toneladas. Detalló que actualmente se han acopiado alrededor de 45 mil toneladas, por lo que la ampliación permitirá continuar recibiendo producto de los agricultores duranguenses bajo las mismas condiciones de precio.

Además, se estableció una mesa permanente de trabajo entre dependencias federales para dar seguimiento a la comercialización del frijol, analizar alternativas de mercado y vigilar que las importaciones no afecten la producción nacional.

Como parte de estos acuerdos, los productores proporcionarán información sobre los volúmenes disponibles, ubicación y condiciones del grano almacenado para integrar una base de datos que facilite la colocación de aproximadamente 40 mil toneladas que aún permanecen en resguardo de los propios agricultores.

Fernández Maturino recordó que Durango registró una producción superior a las 130 mil toneladas durante el ciclo agrícola anterior, por lo que consideró indispensable mantener mecanismos de comercialización que permitan dar salida a la cosecha en condiciones competitivas.

Asimismo, señaló que las autoridades federales respaldarán la búsqueda de mercados nacionales e internacionales y acordaron mantener un canal permanente de diálogo antes del inicio del próximo ciclo agrícola primavera-verano 2026, con el objetivo de anticipar soluciones y fortalecer la planeación del sector.