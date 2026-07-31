Ampliarían en Durango la vacunación contra VPH hasta los 45 años

Una iniciativa para ampliar el acceso a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a niñas, adolescentes y mujeres de hasta 45 años fue planteada en el Congreso del Estado de Durango, con el propósito de fortalecer la prevención del cáncer cervicouterino mediante cambios a la legislación federal y estatal en materia de salud.

La propuesta fue presentada por la diputada local Daniela Soto Hernández, recordó que en abril presentó reformas a la Ley General de Salud y a la Ley de Salud del Estado de Durango para establecer el acceso progresivo a la prevención y la vacunación contra el VPH. La propuesta busca ampliar la cobertura, que actualmente se concentra en grupos específicos, bajo un enfoque de prevención y salud pública.

¿Qué es el Virus del Papiloma Humano?

La legisladora argumentó que el Virus del Papiloma Humano es la infección de transmisión sexual más frecuente y que la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino están asociados a infecciones persistentes por variantes de alto riesgo, por lo que consideró necesario reforzar las estrategias preventivas y facilitar el acceso a la inmunización.

Asimismo, señaló que la iniciativa está alineada con la estrategia 90-70-90 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que plantea como metas vacunar al 90 por ciento de las niñas antes de los 15 años, lograr que el 70 por ciento de las mujeres accedan a pruebas de detección de alta precisión y que el 90 por ciento de quienes presenten lesiones o cáncer reciban tratamiento oportuno.

Soto Hernández complementó que la prevención representa una inversión para el sistema de salud al reducir la incidencia de enfermedades prevenibles y reiteró que continuará impulsando reformas encaminadas a fortalecer un modelo de atención con mayor énfasis en la prevención.