Anabel manda mensaje desde el Cereso No.1 en Durango; hija admite silencio, por recomendación

A nueve meses de la detención de Anabel, la mujer imputada por el delito de sustracción de un bebé de las instalaciones del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, y tras un tiempo de silencio por parte de su hija en redes sociales, hoy el caso volvió a cobrar relevancia para pedir su libertad.

Perla Muñoz, hija de Anabel, retomó su presencia en las redes luego de más de un mes de ausencia. En una publicación, reveló que tuvo que realizar una pausa en la campaña a favor de su madre por indicaciones de la defensa.

"Ya han pasado 9 meses y mi madre sigue encerrada siendo inocente, esperando cada día que se haga justicia para obtener su libertad. Un proceso que lamentablemente lo han hecho demasiado largo desde el día número uno", expresó en su mensaje.

La joven sostuvo que, a lo largo de este proceso, no se ha podido comprobar la culpabilidad de Anabel y aseguró que las pruebas presentadas en este periodo de tiempo han sido fabricadas.

"Una de las cosas que siempre he dicho y siempre diré, es que no hay pruebas en contra de Anabel y las que presentan son pruebas fabricadas; tuvo una detención ilegal en la cual sufrió tortura en la Fiscalía y lleva una carpeta fabricada", denunció.

Perla agradeció a las personas que les han brindado apoyo durante el proceso judicial y adjuntó un mensaje hecho por Anabel, en el que se puede leer "Gracias a todos" sobre un lienzo de tela bordado a mano.

"Mi mami en este tiempo se enseñó a tejer, hizo una servilleta agradeciendo por el apoyo", finalizó.

Cabe señalar que Anabel y la otra implicada, Carla Daniela, permanecen recluidas en el Centro de Reinserción Social No. 1 de la ciudad de Durango, en tanto continúa el desarrollo del proceso legal.

¿De qué es acusada Anabel?

Anabel "N", extrabajadora de limpieza del Hospital Materno Infantil, fue detenida y vinculada a proceso junto a Carla Daniela por presuntamente haber participado en la sustracción de una bebé del área de cuneros.

La autoridad la acusa de complicidad, tras supuestamente haber brindado información para que Daniela pudiera sacar a la menor de las instalaciones del hospital. El hecho por el cual es señalada ocurrió el 23 de octubre de 2025.