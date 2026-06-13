Buscan añadir la perspectiva de género a Ley de Educación en Durango

La Ley de Educación del Estado podría modificarse para incorporar de manera expresa la perspectiva de género y los derechos humanos en el sistema educativo, con el objetivo de fortalecer una enseñanza inclusiva y orientada a prevenir la discriminación y la violencia.

La diputada local Georgina Solorio García presentó una iniciativa de reforma en la que plantea que la educación contribuya a reducir las desigualdades y promueva la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La legisladora argumentó que la formación académica es una de las herramientas más eficaces para impulsar cambios sociales y combatir prácticas discriminatorias.

De acuerdo con la propuesta, la perspectiva de género permitiría identificar las causas estructurales de la desigualdad y diseñar acciones para atenderlas desde el ámbito educativo . Además, se establece que su incorporación responde a criterios reconocidos por el marco jurídico nacional para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades.

La legisladora señaló que la iniciativa está alineada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y busca consolidar una educación humanista, inclusiva e intercultural. Añadió que el fortalecimiento del sistema educativo es una vía para promover el bienestar social y avanzar hacia una sociedad más equitativa.