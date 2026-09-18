Analizan otros tres casos sospechosos de gusano barrenador en humanos en Durango

Los casos de gusano barrenador en humanos dentro del estado de Durango podrían llegar a cuatro, tras confirmarse un primer contagio en Pueblo Nuevo y mantenerse tres sospechosos más en análisis de laboratorio.

​Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud de Durango, dio a conocer en redes sociales la presencia del primer caso en Pueblo Nuevo y advirtió sobre la evaluación de otras posibles infecciones. Inicialmente se contemplaba un caso sospechoso en una paciente del municipio de Súchil, adonde acudió personal del laboratorio estatal para realizar los exámenes correspondientes.

Sin embargo, antes de las 06:00 de la tarde del viernes, el equipo médico descartó dicha sospecha al reportar al secretario: "Solo para informarle que ya fueron a ver a la paciente a Súchil. No se obtuvo ninguna larva, por lo que no cumple con la definición operacional".