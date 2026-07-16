Analizan sanciones para choferes que pelearon en vía pública de Durango; uno presentó denuncia

La riña protagonizada por un conductor de taxi y un operador del transporte público en calles de la capital duranguense, derivó en una denuncia penal, mientras el Sindicato de Choferes de la CTM anunció que revisará el caso para aplicar sanciones internas y canalizar a sus operadores a atención psicológica y talleres para el manejo de la violencia.

Juan Pedro Mercado, dirigente del Sindicato, calificó como lamentables los hechos, ocurridos tras una discusión que inició en la zona de la Plazuela de Baca Ortiz y continuó varias calles después, donde ambos conductores se enfrentaron físicamente. Ofreció una disculpa a la ciudadanía por el incidente y aseguró que el sindicato busca evitar que este tipo de situaciones se repitan mediante acciones preventivas.

Explicó que ya establecieron comunicación con la Secretaría de Salud, con la que mantienen un convenio, para que los operadores reciban terapia psicológica o capacitación relacionada con el control de impulsos y la prevención de la violencia. Añadió que las medidas disciplinarias dependerán del resultado de la investigación interna, con el propósito de determinar quién inició la agresión y actuar en consecuencia.

Chofer del autobús presentó denuncia

Mercado indicó que el operador del autobús permanece fuera de servicio debido a las lesiones sufridas durante el altercado, las cuales, aunque no son de gravedad, requieren algunos días de recuperación. Confirmó además que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, al señalar que la agresión continuó cuando el conductor del taxi presuntamente abordó la unidad del transporte público para golpearlo, situación que también alteró a los pasajeros que viajaban en ese momento.

Señaló que este jueves sostendrían una reunión con autoridades de la Subsecretaría de Movilidad y Transportes, donde se analizarán los hechos y se determinarán las sanciones administrativas que correspondan. Aunque reconoció que ambos conductores participaron en la pelea, insistió en que la autoridad deberá esclarecer cómo se desarrolló el conflicto antes de imponer cualquier medida.

Respecto a las posibles consecuencias laborales, explicó que el Sindicato contempla sanciones que pueden ir desde suspensiones temporales hasta medidas más severas, dependiendo de la responsabilidad que se determine para cada involucrado. Asimismo, aseguró que ninguno de los dos operadores contaba con antecedentes de conductas violentas dentro de su desempeño laboral.