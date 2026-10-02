Analizarán construcción de barda en el Parque Sahuatoba

Los regidores de Durango aprobaron en Cabildo la propuesta para evaluar la delimitación del Parque Guadiana mediante la construcción de una barda perimetral, para lo que se requiere destinar recursos en el presupuesto de 2027.

Aunque se aclaró que la propuesta es para iniciar un análisis de viabilidad y capacidad financiera, ambientalistas reconocen que es un avance en la protección de esta Área Natural Protegida (ANP) , donde finalmente se podrá concretar la solicitud de delimitación y respeto a la superficie del parque.

Se pretende que el llamado “muro verde”, que actualmente se encuentra construido con alambre y madera, sea reemplazado por una construcción duradera que no pueda ser vandalizada como ha ocurrido en diversas ocasiones.

El regidor Alan Espinosa de la O fue quien presentó el punto de acuerdo para que las dependencias municipales correspondientes analicen la viabilidad de delimitar físicamente el Área Natural Protegida de los parques Guadiana, Sahuatoba y Centenario, y valoren incluir el proyecto en el Programa Anual de Obra Pública (PAOP) 2027.

Ahora que la propuesta fue aprobada, se dará un plazo de 90 días naturales para que las dependencias involucradas presenten los resultados y dictámenes correspondientes , con el objetivo de determinar si podrá ser incluida en el presupuesto.

DAÑO A LOS PARQUES

La protección de los parques con una barda perimetral es importante para que el espacio tenga una delimitación adecuada, tanto para proteger el área como para garantizar la seguridad de los visitantes.

Son varios los daños y actos de vandalismo que se han registrado en el interior , además de situaciones que han sido señaladas por ambientalistas y usuarios que han detectado basura, arbolado seco, destrucción e incluso quemas.

Espinosa de la O reconoció que la protección con una barda perimetral es un pendiente de años, debido a que se han reportado actos de vandalismo.

“Es una obra que ha quedado pendiente por mucho tiempo. Queremos que se analice y que pueda quedar contemplada en el presupuesto del próximo año”, expresó.

Dentro de la propuesta se plantean acciones inmediatas para proteger el “muro verde” y evitar daños o alteraciones, pero, sobre todo, impedir el paso vehicular, sin restringir los accesos públicos autorizados.

También se plantea que el proyecto incluya un diseño que respete la fauna, materiales sustentables y la asesoría de especialistas y académicos locales.