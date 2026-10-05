Analizarán marco jurídico y asignación presupuestal para salud mental en Durango

Aunque concluyó el llamado “mes amarillo” la conversación sobre la prevención del suicidio y la salud mental, continuará, con el objetivo de convertir esta causa en un trabajo permanente, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Alejandro Mojica.

Refirió que el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad un punto de acuerdo presentado como parte de la agenda impulsada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), bajo el llamado de 2026: “Unámonos para Cambiar la Narrativa sobre el Suicidio”, con el propósito de abrir la conversación, eliminar estigmas y fortalecer las acciones de prevención.

Y se comprometió a abrir espacios de diálogo mediante foros, talleres y ejercicios de Parlamento Abierto, en los que participen especialistas, autoridades federales, estatales y municipales, así como organizaciones de la sociedad civil y otros sectores involucrados en la atención de la salud mental.

Asimismo, anunció que el Congreso analizará el marco jurídico y la asignación presupuestal para que la prevención y la salud mental puedan convertirse en una prioridad permanente.