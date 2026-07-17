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CONGRESO DURANGO

Analizarán recursos para programas sociales y obras en el próximo presupuesto para Durango

Buscarán generar condiciones para que el paquete presupuestal facilite la ejecución de obras y programas.

Analizarán recursos para programas sociales y obras en el próximo presupuesto para Durango

Analizarán recursos para programas sociales y obras en el próximo presupuesto para Durango

JUAN M. CÁRDENAS
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La integración del próximo presupuesto estatal para Durango deberá considerar recursos para dar continuidad a programas sociales, obras de infraestructura y acciones dirigidas al campo.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado enfatizó que se buscará generar las condiciones para que el paquete presupuestal contemple recursos destinados a proyectos que atiendan necesidades de los municipios.

La Jugocopo afirmó que el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno facilita la ejecución de obras y programas, y señaló que, entre las acciones presentadas hace unos días en el municipio de Peñón Blanco, se encuentra el apoyo con semilla para más de 500 productores, así como el inicio de la ampliación del panteón municipal para incrementar la capacidad de ese servicio.

Finalmente, se enfatizó que el Congreso tendrá participación en la discusión del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, proceso en el que se definirán los recursos destinados a los diferentes programas y proyectos de inversión para los municipios del estado.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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