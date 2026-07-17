Analizarán recursos para programas sociales y obras en el próximo presupuesto para Durango

La integración del próximo presupuesto estatal para Durango deberá considerar recursos para dar continuidad a programas sociales, obras de infraestructura y acciones dirigidas al campo.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado enfatizó que se buscará generar las condiciones para que el paquete presupuestal contemple recursos destinados a proyectos que atiendan necesidades de los municipios.

La Jugocopo afirmó que el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno facilita la ejecución de obras y programas, y señaló que, entre las acciones presentadas hace unos días en el municipio de Peñón Blanco, se encuentra el apoyo con semilla para más de 500 productores, así como el inicio de la ampliación del panteón municipal para incrementar la capacidad de ese servicio.