Andrés González Nájera se presenta en Circuito de Guitarra Clásica Durango 2026

El Museo Francisco Villa recibió al Circuito de Guitarra Clásica Durango 2026, el cual regresó con la presentación del guitarrista mexicano Andrés González Nájera, quien ofreció un concierto de obras originales para guitarra sola.

Originario de Torreón, Coahuila, y duranguense por adopción artística, González Nájera comenzó sus estudios de guitarra a los 10 años y posteriormente se graduó en la Escuela Superior de Música de la Ciudad de México. Su formación continuó en Italia, donde estudió en el Conservatorio Luigi Boccherini de Lucca y en el Conservatorio Arrigo Boito de Parma, bajo la guía del maestro Giampaolo Bandini.

A lo largo de su trayectoria, se ha presentado en importantes recintos de México, entre ellos el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte y el Museo Universitario Arte Contemporáneo, además de participar en diversos espacios culturales de Italia.

Presentación

Durante el concierto, Andrés González Nájera interpretó un programa integrado por obras originales para guitarra sola, con piezas como Libra Sonatine, compuesta por tres movimientos, “India”, “Largo” y “Fuoco”; “Tango en Skaï”, “20 Lettres”, “Les 100” de Roland Dyens, “3 Saudades”, con sus tres partes “Saudade núm. 1, 2 y 3”; así como “Valse des Anges / Valse des Loges” y “Songe Capricorne”.

El repertorio también incluyó una serie de homenajes a través de obras como Sainte Foy, Côté Sud, L.B. Story y Éloge de Léo Brouwer, además de Hommage à Villa-Lobos, Hommage à Frank Zappa, Deux Hommages à Marcel Dadi y Ville d'Avril (Hommage à Boris Vian), ofreciendo al público un recorrido por distintas sonoridades, estilos y posibilidades interpretativas de la guitarra clásica.

Actualmente, Andrés González Nájera reside en Lucca, Italia, donde se desempeña como profesor estable en el Instituto de Castelnuovo Luni Ortonovo, en la provincia de La Spezia, y mantiene una activa trayectoria como intérprete y formador.