Andy López Beltrán niega negocios con Amílcar Olán y asegura que lleva más de cuatro años sin verlo

En una respuesta en video dirigida al empresario Ricardo Salinas Pliego, el morenista Andy López Beltrán dijo no ver ni mantener comunicación alguna con Jorge Amílcar Olán Aparicio desde hace más de cuatro años.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó un videomensaje de más de treinta minutos, en donde reviró a distintos señalamientos que realizó Salinas Pliego en temas de interés público, entre ellos su cercanía con Olán y las transferencias de éste en Suiza.

“Esta pregunta claramente es tendenciosa. Sin embargo, contesto: no tengo conocimiento de dichas transferencias porque hace más de cuatro años no veo o mantengo comunicación con Jorge Amílcar Olán Aparicio”, mencionó.

López Beltrán aprovechó el espacio para deslindarse también de las empresas y negocios del tabasqueño, así como de sus movimientos financieros.

El exsecretario de Organización de Morena criticó al periodista Carlos Loret de Mola por la difusión de audios en Latinus en donde presuntamente se escuchan vínculos entre Amílcar Olán y su hermano Gonzalo López Beltrán.

Según dijo, estos contenidos son la prueba de que hay periodistas que actúan como opositores políticos “más que como comunicadores”.

“No existe un solo audio en el que participe mi hermano y no tengo socios, prestanombres o cómplices”, dijo.

Andrés Manuel López Beltrán, aspirante a una curul en la Cámara de Diputados por Tabasco, de nuevo se dijo víctima de una supuesta guerra sucia patrocinada por Salinas Pliego para denostar al movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

En su mensaje, garantizó que todos sus recursos han sido obtenidos de manera lícita y rechazó tener algún vínculo con el delito de huachicol fiscal, pues advirtió que se le liga falsamente con esto para desacreditarlo.