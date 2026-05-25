Andy López renuncia a su cargo en Morena para ser diputado federal por Tabasco en próxima elección
La mañana de este lunes 25 de mayo, el partido de Movimiento de Renegación Nacional (Morena) informó que su secretario de Organización e hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, renunció a su cargo.
El anuncio fue revelado a través de un comunicado que posteó el morenista, en donde menciona que esta decisión la tomó de acuerdo a las reglas que impone su partido.
Asimismo, dijo que estará buscando una diputación federal por Tabasco, especificamente en el VI Distrito Electoral, el cual concentra los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.
"Me permito también informales que, en relación con la Secretaría de Organización, la cual tuve el honor de encabezar hasta el día de hoy, presento un balance de los logros y avances que construimos a lo largo de un año y siente meses de trabajo", se lee seguido de varios puntos desglosados.
Reiteró su entrega y militancia en Morena, así como el compromiso de seguir con sus ideales y "con más fuerza que nunca", pues colaborará desde otra trinchera, pero se mantendrá cercano a la gente.
"A mis paisanos de Tabasco: para mí siempre ha sido un orgullo ser tabasqueño y haber nacido en la cuna de nuestro movimiento. Hoy me llena de felicidad regresar a nuestros orígenes para, junto con ustedes, seguir construyendo desde abajo la Transformación del país", finaliza.