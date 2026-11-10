Andy vs. Salinas Pliego

El empresario Ricardo Salinas Pliego es hoy la figura opositora mejor posicionada para la carrera presidencial del 2030. Podrá causar controversia incluso dentro de un sector de la gente que está inconforme con el régimen, pero es innegable que el denominado “Tío Richie” es el puntero de una oposición que por lo demás luce alicaída y sin figuras que generen conversación. Su activismo, su confrontación directa con dos presidentes, su posición económica y ese permanente coqueteo con saltar a la política electoral le han dado ese estatus.

Andy López Beltrán, el junior del expresidente López Obrador, no tiene ese estatus. No es el puntero de nada, acaso de la contienda por el distrito por la candidatura de Morena a la diputación federal del distrito no sé qué de Tabasco. Andy era presidenciable hace unos años. Tenía todo para completar el plan de su papá y convertirse en presidente de México. Hoy, Andy es un símbolo de la corrupción. Se lo ganó a pulso: la exhibición de su riqueza inexplicable, su vida de millonario sin trabajar y los negocios de su operador financiero y prestanombres Amílcar Olán lo tienen en el basurero de la política. No sólo no es el puntero del oficialismo de cara a la sucesión del 2030 -ese es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch- sino que está desesperadamente, montado en los hombros de la figura de su padre, pataleando a ver si lo vuelven diputado federal y le garantizan fuero. Penoso.

Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego y Andy López Beltrán están en un duelo público que los tiene frente a frente.

Para el empresario convertido en figura de la oposición, la confrontación ’directa con Andy representa un desafío interesante:

Si le sale mal, puede ayudarle a Andy a regresar a una arena en la que ya no está: la de la contienda presidencial. Puede terminar resucitándolo políticamente porque hoy, le está dando trato de iguales. Y no lo son.

Pero si le sale bien, puede usar a Andy como un sinónimo de su papá AMLO y de Morena. Porque Andy engloba toda la putrefacción del régimen. Es apestado hasta en Morena. Seguir remarcando sus abusos, sus excesos y sus corruptelas como símbolo de lo que realmente es Morena. Exhibir a Andy es exhibir la hipocresía de su papá, y eso es un golpe en la línea de flotación del partido en el poder.

Sus estrategas y su exitoso equipo de redes sociales, que han ayudado a posicionar su nueva imagen de empresario en rebeldía, tendrán que evaluarlo con cuidado. Es una frontera muy delgada y son tiempos de hipersensibilidad política.