ANDYVERE: la duranguense que reinventa el mariachi con alma pop y poder femenino

Arriesgarse a soltar lo conocido, cambiar de nombre artístico y empezar de cero para defender el género que le "movió el corazón" desde niña. Así es como la cantautora duranguense ANDYVERE presenta su debut discográfico: "Puro Mariachi y Despecho", producido bajo el sello Latin Power Music.

Este material no es solo una carta de presentación, sino una declaración de principios. El disco reúne una selección de doce canciones atemporales interpretadas por doce mujeres de la balada de los ochentas y noventas a las que admira profundamente, tanto por su arte como por su integridad personal, conformando un repertorio que incluye éxitos icónicos como: "Qué Ganas De No Verte Nunca Más", "Así Fue", "Simplemente Amigos", "Cómo Te Va Mi Amor", "Tu Dama De Hierro", "Detrás De Mi Ventana" o "Inocente Pobre Amiga".

Su disco reúne una selección de 12 canciones atemporales d baladas de los ochentas y noventas.

UN RETO VOCAL

Seleccionar y grabar este repertorio no fue tarea sencilla. En el plano interpretativo, confiesa que el mayor desafío provino del tema "Detrás De Mi Ventana" de Yuri. "Todas tienen un grado de complejidad increíble vocalmente hablando. Cuando estaba grabando decía, 'híjole, ¿en qué problemón me metí?', porque son grandes exponentes de la balada", comparte. Interpretar esa letra le exigió adentrarse en vivencias ajenas: "Es una historia que personalmente no he vivido, pero cuando eres intérprete debes ir a ese momento y transmitirlo".

Para ANDYVERE, el mayor aprendizaje de este proceso ha sido arriesgarse: "La lección más grande que me deja es el aventarme a hacer las cosas. Siempre la había pensado mucho para armar todo un concepto y creer en una idea completa". Ese salto incluyó cambiar de nombre artístico, empezar de cero y definir al 100% el género que deseaba explorar tras haber probado múltiples estilos de manera independiente. "Ahora dije: vamos a ordenarnos. Y creo que esa es la lección: creer en una idea completa creada por mí".

RAÍCES DE DURANGO Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Formada en la disciplina de la Escuela de Música Mexicana, donde le enseñaron los cánones tradicionales del canto vernáculo, la artista decidió imprimir su sello distintivo: "Hacerlo a mi estilo es lo que hace la diferencia y poder hacer una canción que suene medio popera". Con arreglos concebidos junto a músicos y arreglistas de Guadalajara y productores de Monterrey, su álbum conjuga la raíz del mariachi tradicional con una sensibilidad pop moderna y una perspectiva que pone a la mujer en el centro de la narrativa del regional mexicano.

Esta propuesta la ha llevado a trascender fronteras. Entre los momentos clave de su gira promocional destaca su histórica actuación que tuvo ante más de 800 mil personas en el Ángel de la Independencia (CDMX) durante los pasados festejos mundialistas en Paseo de la Reforma, así como su participación internacional como la primera representante de México en competir en el tradicional XLV Festival Folclórico en la Patagonia, celebrado en Punta Arenas, Chile.

De sus inicios en la Escuela de Música Mexicana a escenarios de México y Chile; la duranguense habla sobre la lección de creer en su propia propuesta,

EL FUTURO: HACIA LA AUTORÍA PROPIA

Lejos de considerarlo una meta alcanzada, ANDYVERE ve este proyecto como un punto de partida para que el público la conozca como intérprete, antes de dar el salto definitivo hacia su faceta como compositora.

Paralelamente a la producción de este disco y a su enriquecedora experiencia como becaria en el taller de composición de la Sociedad de Compositores de México, la duranguense ha estado escribiendo temas inéditos que nacen de sus vivencias más íntimas. La ruta artística está firmemente trazada:

"Amo el mariachi, pero también habrá evolución dentro de él, partiendo del mariachi".

Los planes inmediatos apuntan a lanzar uno o dos sencillos de su autoría en lo que resta del año, abriendo el camino para consolidar su próximo álbum inédito en este 2027, mientras continúa su intensa gira de promoción por lugares como Puebla, Monterrey, el Bajío y Guadalajara.