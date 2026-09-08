Ángela Aguilar revela que sufrió agresiones en la calle tras polémica con Christian Nodal

Ángela Aguilar volvió a hablar sobre uno de los periodos más complicados que ha enfrentado desde que su vida sentimental quedó bajo el escrutinio público.

La intérprete abordó el tema durante una conversación con el conductor Jomari Goyso para el programa Despierta América, realizada previo a los Premios Juventud 2026 .

Aunque la dinámica de la entrevista transcurrió mientras preparaban una tortilla española junto a Christian Nodal, la charla tomó un tono más personal cuando Aguilar recordó las consecuencias que tuvo para ella la exposición mediática de los últimos años.

Ángela Aguilar confiesa que tuvo miedo de salir de casa

La cantante reconoció que atravesó una etapa en la que prefirió permanecer en casa debido al temor que sentía al enfrentarse nuevamente con las personas en espacios públicos. De acuerdo con el fragmento difundido por Univision, Aguilar recordó el mal trato que llegó a recibir en la calle y cómo esta situación terminó modificando temporalmente su rutina.

La artista no especificó públicamente en el segmento citado quiénes protagonizaron esos episodios ni detalló que se hubiera tratado de una agresión física. Sin embargo, explicó que la situación llegó a afectarla al punto de sentir miedo de salir, después de que el rechazo y los comentarios negativos que circulaban en internet comenzaran a trascender al mundo real.

La cantante habla sobre crecer bajo el ojo público

Durante la misma charla, Ángela Aguilar también reflexionó sobre lo que ha significado desarrollarse prácticamente frente a las cámaras. Proveniente de una de las familias más conocidas de la música regional mexicana, inició su trayectoria artística desde muy joven, por lo que buena parte de su adolescencia y vida adulta ha transcurrido acompañada de atención mediática.

La propia cantante habló con Goyso sobre las dificultades de crecer bajo la mirada constante del público, un escenario que se intensificó considerablemente después de que su relación con Nodal se convirtiera en uno de los temas más comentados del entretenimiento mexicano.

La confesión deja ver otra dimensión de las polémicas que durante meses han rodeado a la pareja, mientras en redes sociales los comentarios pueden reducirse a tendencias, memes o discusiones entre usuarios, Aguilar aseguró que para ella la situación llegó a convertirse en un temor presente incluso al momento de realizar actividades cotidianas fuera de su hogar.