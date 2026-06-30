Ángela Aguilar sorprende con radical cambio de look; así reaccionaron sus seguidores

Ángela Aguilar volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, aunque esta vez no fue por el lanzamiento de una nueva canción o alguna presentación en vivo , sino por un cambio de imagen que tomó por sorpresa a sus millones de seguidores.

Las fotografías y videos de su nueva apariencia comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales luego de ser compartidos por el estilista responsable de la transformación.

En cuestión de horas, las imágenes acumularon miles de reacciones y provocaron un intenso debate entre quienes celebraron la renovación y quienes prefieren el estilo que caracterizó a la cantante durante años.

Una imagen renovada que llamó la atención

El cambio más evidente fue el cabello. Ángela apareció con una melena de mayor longitud, en un tono chocolate oscuro y con mayor volumen, muy diferente al tradicional corte bob corto con el que se había convertido en un referente de estilo dentro de la música mexicana.

El trabajo fue realizado por el estilista Jonathan Alexis, quien mostró parte del proceso a través de redes sociales, donde explicó que la cantante recurrió a extensiones para conseguir el resultado final.

La transformación ocurre meses después de que Aguilar ya hubiera experimentado con un cabello más largo mediante extensiones, aunque ahora el cambio presenta un acabado diferente que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Las redes sociales dividieron opiniones

Como suele ocurrir con cada aparición pública de la cantante, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Una parte importante de sus seguidores destacó que la nueva imagen le brinda una apariencia más madura y elegante, además de considerar que el estilo favorece sus facciones.

Otros usuarios señalaron que el cambio representa una nueva etapa tanto en su carrera como en su imagen pública, mientras que algunos compararon el nuevo peinado con tendencias actuales dentro del mundo del espectáculo.

Sin embargo, también hubo quienes aseguraron que preferían el corte corto que distinguió a la intérprete durante gran parte de su trayectoria artística y que prácticamente se convirtió en una de sus señas de identidad desde que alcanzó la fama.

A pesar de las opiniones encontradas, el cambio logró exactamente el efecto esperado: colocar nuevamente el nombre de Ángela Aguilar entre las principales tendencias de internet durante varias horas.

Una figura que continúa dando de qué hablar

Más allá del aspecto estético, el nuevo look confirma que cualquier movimiento relacionado con la cantante genera una enorme conversación entre el público.

En los últimos meses, Ángela Aguilar ha permanecido bajo los reflectores tanto por su carrera musical como por distintos momentos de su vida personal, lo que ha convertido cada publicación en redes sociales en un tema ampliamente comentado.