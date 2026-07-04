Angélica María regresa a las telenovelas de la mano de Rosy Ocampo

La llamada “Novia de México” está de vuelta, Angélica María formará parte del elenco de “Corazón de Marruecos” (título provisional), la nueva producción de Rosy Ocampo, quien confirmó este jueves la participación especial de la actriz y cantante durante una conferencia de prensa, donde ambas celebraron el inicio de esta colaboración.

Visiblemente emocionada, Angélica María aseguró sentirse feliz de reencontrarse con el equipo de Rosy Ocampo , una productora a la que reconoció por la calidad e innovación que imprime en cada uno de sus proyectos. Por su parte, Ocampo destacó que la presencia de la primera actriz representa un importante valor para la historia y agradeció que aceptara integrarse al melodrama.

Contra la protagonista

En la historia, Angélica María interpretará a Ornela Donatti, una sofisticada empresaria italiana, heredera de una importante fortuna y reconocida figura dentro de los exclusivos círculos internacionales de la moda y la alta joyería.

Su personaje será una mujer de gran sensibilidad artística, apasionada por descubrir nuevos talentos alrededor del mundo. Esa búsqueda la llevará a conocer a Yasmine, personaje interpretado por África Zavala, de quien quedará profundamente impresionada por su creatividad y la identidad cultural que imprime en sus diseños.

El impulso para conquistar el mundo

Convencida de que Yasmine posee un talento excepcional, Ornela decidirá convertirse en su representante para abrirle las puertas del mercado internacional de la joyería, una decisión que marcará el rumbo de la protagonista dentro de la historia.

Con este proyecto, Angélica María suma un nuevo trabajo a una trayectoria que la mantiene vigente como una de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano, mientras que “Corazón de Marruecos” continúa generando expectativa como una de las apuestas más importantes de Rosy Ocampo para la próxima temporada.