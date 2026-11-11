Año jubilar, por centenario del inicio de la resistencia Cristera

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer el inicio de su CXXI Asamblea Plenaria y anunció el Año Jubilar con motivo del Centenario del Inicio de la Resistencia Cristera (1926-2026).

El encuentro busca recordar el testimonio de quienes defendieron su fe y libertad religiosa durante el conflicto derivado de la entrada en vigor de la Ley Calles en 1926.

Bajo el lema “Su fe, nuestra memoria y su testimonio, nuestra misión”, el episcopado resaltó el legado de mártires, familias, sacerdotes y miembros de la vida consagrada que permanecieron fieles en aquel periodo histórico.

Asimismo, la CEM reafirmó el derecho de los mexicanos a celebrar, transmitir y vivir su fe tanto en el ámbito privado como en la vida pública.

En tal sentido, se hizo énfasis en que la libertad religiosa emana de la dignidad humana, por lo que se solicitó a las autoridades que garanticen su pleno ejercicio en todo el territorio nacional.

Como parte de los actos conmemorativos, los obispos informaron que darán lectura en sus respectivas diócesis e iglesias al Decreto de la Penitenciaría Apostólica, mediante el cual el Vaticano concede la indulgencia plenaria a los fieles con ocasión de este Año Jubilar. La celebración jubilar dará inicio oficialmente el próximo 22 de noviembre de 2026.