Antares 2026 celebra dos décadas de cultura geek

Este fin de semana se realizó la Convención Antares 2026, una edición especial que celebró su 20 aniversario y reunió en Durango a aficionados del anime, los videojuegos, la cultura japonesa y el entretenimiento.

Como cada año, el encuentro ofreció una variedad de actividades, entre ellas la venta de artículos de colección, mercancía temática, concursos de canto, torneos y dinámicas para los seguidores de la cultura geek.

Uno de los atractivos fue el concurso de cosplay, donde los asistentes dieron vida a personajes de distintas series y producciones, con vestuarios, accesorios y caracterizaciones que reflejaron su creatividad y pasión por estas historias.

La galería reúne algunos de los atuendos inspirados en títulos como “Diario de la boticaria”, “Dandadan”, “Frieren”, “Digimon”, “Smoking Behind the Supermarket with You”, “Dragon Ball” y “Fullmetal Alchemist”, entre otros personajes que formaron parte de esta celebración.