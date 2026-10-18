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Antares 2026 celebra dos décadas de cultura geek

Como cada año, el encuentro ofreció una variedad de actividades, torneos y dinámicas para los seguidores de la cultura geek.

Antares 2026 celebra dos décadas de cultura geek

Antares 2026 celebra dos décadas de cultura geek

DANIELA ALMAGUER
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Este fin de semana se realizó la Convención Antares 2026, una edición especial que celebró su 20 aniversario y reunió en Durango a aficionados del anime, los videojuegos, la cultura japonesa y el entretenimiento.

Como cada año, el encuentro ofreció una variedad de actividades, entre ellas la venta de artículos de colección, mercancía temática, concursos de canto, torneos y dinámicas para los seguidores de la cultura geek.

Uno de los atractivos fue el concurso de cosplay, donde los asistentes dieron vida a personajes de distintas series y producciones, con vestuarios, accesorios y caracterizaciones que reflejaron su creatividad y pasión por estas historias.

La galería reúne algunos de los atuendos inspirados en títulos como “Diario de la boticaria”, “Dandadan”, “Frieren”, “Digimon”, “Smoking Behind the Supermarket with You”, “Dragon Ball” y “Fullmetal Alchemist”, entre otros personajes que formaron parte de esta celebración.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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