Ante falta de actuación de autoridades por invasión en el San José, líder social busca regularización

Mientras autoridades municipales y estatales de Durango han señalado que no pueden intervenir en la invasión de los terrenos donde anteriormente se ubicaban las vías del tren atrás del San José, al tratarse de propiedad federal, la líder social Claudia Martínez asegura que sí es posible realizar acciones, pues ella misma ha emprendido gestiones para regularizar el asentamiento.

Señaló que su único interés es que las familias que no tienen un lugar donde vivir cuenten con condiciones dignas de espacio y servicios, ya que, afirmó, son constantemente señaladas y estigmatizadas por la sociedad.

De acuerdo con su testimonio, reconoció que son las autoridades quienes deben actuar, ya que tienen la capacidad de agilizar los trámites, incluso con el Gobierno Federal, además de que les corresponde el ordenamiento urbano y ofrecer alternativas de vivienda a la población; sin embargo, aseguró que no lo han hecho.

“Si hubieran tenido la disposición, a lo mejor, no sé, el gobierno municipal de ir y decirles que están invadiendo, que es una zona donde no pueden estar, decirles: ‘Les ayudamos, buscamos, a ver, pónganse al menos en un orden’, pero no lo han hecho”, declaró la líder social Claudia Martínez.

También se refirió al reciente incendio registrado en esos asentamientos, en donde una persona perdió la vida, y consideró que pudo haberse evitado si alguna dependencia hubiera intervenido con anterioridad.

“Solamente estoy apoyándolos para que ellos busquen la dependencia que le corresponde para la regularización de estos terrenos”.

Respecto a las gestiones que ha realizado, explicó que acudió al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), al señalar que es la instancia propietaria del polígono. Aseguró que se les solicitó presentar un oficio y respetar la franja de seguridad de las vías del tren, ya que sobre ese derecho de vía no se autorizan asentamientos.

“El INSUS ya mandó también el oficio a México, a la oficina central, para poder poner sobre la mesa la regularización”.

Regularización o reubicación

En caso de que no sea posible regularizar esos terrenos, manifestó que las autoridades deberán buscar un espacio para reubicar a las más de 200 familias que habitan en la zona y que no cuentan con recursos para adquirir una vivienda.

“Lo que queremos es que esta gente tan vulnerable tenga el apoyo para que se queden o los reubiquen, pero a todos los que no son acaparadores. Hay que quitar a los acaparadores; si tienen casas, esos no van a entrar dentro del paquete. Y yo se los dije bien claro: que sea realmente gente que necesite, que no tenga dónde vivir”.

Destacó que tanto las autoridades como la sociedad deben prestar atención a las personas que viven en ese lugar, ya que, dijo, la mayoría son personas de escasos recursos que trabajan como pepenadores, albañiles o vendedores ambulantes.

Sobre las acciones de marcaje que realiza en los terrenos, explicó que tienen el propósito de ordenar los espacios para que todos los lotes tengan dimensiones similares y se respeten las medidas mínimas para la instalación de sus viviendas.

La líder social reiteró que no está vendiendo terrenos, solicitando dinero ni invitando a más personas a establecerse en el lugar.

“Yo no me pongo a vender, ni mucho menos caería en un delito. Yo no vendo. Ni siquiera les estoy pidiendo para la gasolina. Ni siquiera les cobro mi tiempo. Sí se les pidió para la máquina, para que limpiaran. Es un proceso que tenían que hacer”.

Claudia Martínez reconoció que la invasión ha generado opiniones encontradas debido a los conflictos, robos e inundaciones que se presentan en la zona; sin embargo, sostuvo que se trata de problemáticas similares a las que existen en otros sectores de la ciudad.

Incluso afirmó que muchas personas, entre ellas vecinos de fraccionamientos cercanos, acuden a ese lugar para tirar basura, desechos y ropa.