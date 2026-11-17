Estudiantes del Instituto Tecnológico de Durango (ITD) que participarán en el certamen nacional InnovaTecNM 2026 en Puebla se encuentran solicitando apoyo ciudadano y económico tras la negativa de la dirección del plantel para cubrir los costos de una noche extra de hospedaje necesaria para su arribo y preparación previa al evento.

José María Fabela, integrante de la delegación estudiantil, explicó que la institución argumentó falta de recursos para sufragar este gasto, lo cual los obligaría a llegar el mismo día de la competencia.

Esto provoca que lleguen sin haber descansado adecuadamente ni contar con el tiempo óptimo para el montaje de sus stands y proyectos de innovación científica y tecnológica.

Ante esta situación, los 22 jóvenes que conforman el equipo representativo decidieron emprender acciones por cuenta propia para reunir los fondos requeridos.

Como parte de esta iniciativa, este miércoles 18 de noviembre realizarán una venta de hot dogs en la zona norte, a un costado de Liverpool, en un horario de 11:00 de la mañana a las 04:00 de la tarde, mientras que el jueves 19 continuarán con la misma actividad en el área sur del tecnológico en lo que se le conoce como "vivorama", bajo el mismo horario.

Los estudiantes hacen un llamado a la sociedad duranguense a sumarse a esta causa y brindan el número telefónico 618-266-8012 para recibir cualquier aportación directa que les permita representar dignamente al estado a nivel nacional.