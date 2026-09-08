Ante falta de lluvias, Conagua mantiene suministro de agua por pipas en Simón Bolívar

Más de un millón de litros de agua potable ha entregado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el municipio de Simón Bolívar en menos de un mes, como parte del operativo de abastecimiento mediante pipas que se mantiene actualmente como el único de este tipo en Durango.

De acuerdo con los datos de la Conagua, del 10 de agosto al 4 de septiembre se suministraron un millón 20 mil litros de agua a este municipio, que cuenta con poco más de 10 mil habitantes y se localiza en una de las zonas más áridas del estado.

El suministro mediante carros tanque inició el pasado 10 de agosto, debido a que en algunas zonas de La Laguna de Durango las lluvias no han sido suficientes para resolver los problemas de abasto de agua.

La situación contrasta con la registrada durante la temporada de estiaje en El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, donde también fue necesario recurrir al suministro de agua mediante pipas durante los meses del estiaje de este año.

Sin embargo, las lluvias registradas durante las últimas semanas permitieron la recuperación de los mantos freáticos y de las presas que abastecen de agua a algunas comunidades, por lo que la Conagua y el Ayuntamiento de Pueblo Nuevo pudieron suspender el operativo de distribución mediante pipas.

En el caso de Simón Bolívar, las precipitaciones no han generado la misma recuperación, porque no hay precipitaciones importantes, por lo que se mantiene el suministro de agua potable a través de carros tanque para atender las necesidades de la población.