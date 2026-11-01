Ante la llegada del frente frío No. 4, CFE despliega operativo para evitar apagones
La alerta preventiva para los estados del norte del país por el frente frío número 4, que llegará este lunes 2 de noviembre con lluvias ligeras y aisladas, además del descenso de temperatura en Durango y Coahuila, llevó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a implementar acciones preventivas.
A través de un comunicado, el organismo detalló que se mantendrá en alerta ante los efectos del frente frío, por lo que trabaja para garantizar la continuidad del servicio, pese a cualquier eventualidad.
La vigilancia será permanente sobre las condiciones meteorológicas y de la infraestructura eléctrica, con el propósito de mantener el suministro de energía y atender oportunamente cualquier contingencia.
Entre las acciones preventivas se encuentran el patrullaje y la inspección, el retiro de objetos ajenos a las redes eléctricas, el despeje de follaje y la poda preventiva, así como la revisión de infraestructura crítica y el monitoreo y verificación de la disponibilidad de materiales y equipos.
De acuerdo con el comunicado, el despliegue anticipado tiene como finalidad minimizar los riesgos asociados con posibles afectaciones en las vías de comunicación, problemas logísticos y restricciones de acceso.
La CFE mantiene la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y municipales para atender posibles afectaciones.
En el operativo preventivo se detalló que se prepararon más de 3 mil electricistas y mil vehículos, además de grúas, almacenes móviles, vehículos todoterreno, plantas de emergencia, unidades de iluminación y hasta helicópteros, distribuidos en puntos estratégicos.