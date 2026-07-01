Ante las lluvias en Durango capital, Servicios Públicos limpia basura acumulada en las rejillas

Las lluvias que se han registrado en el municipio de Durango han provocado encharcamientos y niveles de agua por encima de las banquetas; autoridades señalan que una de las principales causas es la basura que se tira en la vía pública.

Felipe de Jesús Cortez Aragón, director de Servicios Públicos Municipales, informó que, derivado de las lluvias registradas en los últimos días, se han recolectado hasta 11 toneladas de basura de las rejillas de las principales avenidas y zonas aledañas al primer cuadro de la ciudad.

En lo que corresponde al Centro Histórico de Durango, el personal del Departamento de Barrido Manual recolecta hasta 14 toneladas de basura diariamente, cantidad que se incrementa con hasta cuatro toneladas más durante los días festivos y los periodos vacacionales.

El operativo de limpieza se activa en diversos puntos de la ciudad durante las lluvias, principalmente para retirar la basura acumulada en las rejillas, la cual impide el paso del agua y genera encharcamientos.

Las cuadrillas se distribuyen en las zonas más conflictivas para llevar a cabo el retiro de desechos sólidos de las rejillas de la ciudad.

El llamado a la población es a depositar la basura en su lugar y evitar tirarla en la vía pública, por pequeño que pueda parecer el desecho.