Ante protestas en el IMSS, Sheinbaum promete atender demandas y reducir burocracia en abasto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que antes de perfilar la permanencia de Zoé Robledo Aburto al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobierno federal atenderá las demandas del gremio médico y la simplificación de trámites burocráticos que retrasan la entrega de medicamentos en unidades de salud.

-“¿Cómo ve el trabajo de Zoé Robledo, lo mantendría en el IMSS?”, se le preguntó esta mañana.

“Primero hay que resolver el asunto del aumento salarial y de algunas demandas que tienen los médicos. Entonces estamos trabajando con eso, ya de las demás personas que ya se… lo importante ahorita es atender. Esta visita yo la había planeado desde antes, las del IMSS-Bienestar, lo voy a platicar el lunes en la mañanera lo que estamos haciendo con lo más importante: que la gente tenga sus medicamentos, se pueda operar, hemos resuelto muchas cosas, pero todavía nos falta y hay que atenderlo”, respondió.

Previo a la entrega de Vivienda para el Bienestar en el Fraccionamiento Infonavit Punta Cruz, la mandataria también fue cuestionada por medios de comunicación sobre su gira de trabajo en hospitales del IMSS-Bienestar en la región, donde personal médico ha denunciado la falta de respuesta a sus demandas, así como necesidades de cada unidad.

“Vamos a visitar algunos hospitales, estuvimos haciendo una visita que ya habíamos planteado a hospitales en este caso del IMSS-Bienestar, porque se han comprado los medicamentos y a veces están en el almacén los medicamentos y no llegan a los hospitales. Entonces estoy escuchando de manera directa a las directoras de hospitales, a médicos, a los pacientes para poder ayudar a ver cómo se va (a resolver) una parte es lo burocrático que es lo que tenemos que simplificar al máximo”, explicó.

La presidenta no precisó si el director del IMSS, Zoé Robledo, ya le presentó un plan integral luego del rechazo de trabajadores del instituto al aumento salarial tabular de 2.9% y 3.9% en prestaciones, lo que fue expuesto tras una consulta realizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), liderado por Rafael Olivos.

Desde la semana pasada, médicos, enfermeros y especialistas han tomado las calles de distintos estados para exigir la renuncia de Olivos, para exigir un aumento del 10% a su salario, acciones concretas ante del desabasto de medicinas, para aumentar el tiempo de consulta y así mejorar la atención de hospitales. Ayer, trabajadores señalaron a este medio que independientemente del resultado de las mesas de negociación entre el sindicato y el IMSS, la destitución de Rafael Olivos no es negociable.

Durante la mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que Zoé Robledo, evalúa un programa integral, después de que se instaló una mesa de trabajo para renegociar el incremento salarial con el gobierno, sin embargo, trabajadores disidentes informaron que no habían sido convocados a estas reuniones.