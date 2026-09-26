Antes de despedirse de México, presidente de Corea del Sur hizo una parada por tacos

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, dejó México este sábado 26 de septiembre, pero antes de partir se dio tiempo para probar uno de los platillos más representativos del país: los tacos.

Acompañado por su esposa, Kim Hea-kyung, el mandatario visitó el viernes la Zona Rosa de la Ciudad de México. Recorrieron a pie el área donde se concentran comercios de la comunidad coreana, saludaron a personas que los reconocieron e incluso probaron una guayaba que se vendía en la calle.

Después almorzaron en Tacos Atarantados, de acuerdo con un reporte de la oficina presidencial surcoreana. La pareja continuó su recorrido hasta el Ángel de la Independencia. La visita a la taquería quedó así entre las últimas imágenes de Lee en México.

IG: @2_jaemyung

“Hasta la próxima, México”

Este sábado, Lee compartió en sus redes sociales su salida del país junto con Kim Hea-kyung. En la despedida los acompañó Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores. El mandatario cerró su mensaje con una frase breve: “Hasta la próxima, México”.

Durante la visita oficial, Lee se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambos gobiernos acordaron el Plan de Acción México-Corea 2026-2030, concebido como una hoja de ruta para la relación bilateral durante los próximos cuatro años.

El presidente surcoreano también acudió al Senado y participó, junto con su esposa, en actividades de la K-Expo México. Entre reuniones, actos oficiales y encuentros con seguidores de la cultura coreana, su paso por una taquería capitalina puso un cierre mucho más cotidiano a la visita.