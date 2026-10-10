Anuncian ajustes en Romería de Día de Muertos en el Panteón de Oriente

La tradicional Romería de Día de Muertos que se desarrolla cada año afuera del Panteón de Oriente, en Durango capital, se realizará también en este 2026, aunque con algunos ajustes.

En el lugar se encuentra en proceso la construcción del parque lineal Benigno Montoya, por lo que será necesario hacer un pequeño reacomodo de los espacios. Sin embargo, participará el mismo número de comerciantes que solicitaron permiso en 2025.

El regidor Ariel Maa López, presidente de la Comisión de Actividades Económicas, precisó que serán más de 600 permisos los que se otorgarán, precisamente a los mismos comerciantes del año pasado.

Explicó que los comerciantes solicitaban certeza sobre el desarrollo de la romería, por lo que se acordó otorgar el mismo número de dictámenes que el año anterior.

Por parte de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, dijo que había un compromiso de despejar la zona para el 29 de octubre, esto mientras se lleva a cabo la romería, ya que la obra no estará terminada para esa fecha, por lo que posteriormente deberán continuar los trabajos.

Sobre los cambios que tendrá la romería este año, comentó que serán pequeños y que, más bien, se trata de ajustes en la distribución. No obstante, se mantendrá la misma dinámica, con venta de alimentos, flores, ropa, entre otros productos.

En años anteriores, se han cerrado temporalmente las vialidades que rodean el panteón para permitir la instalación de los puestos y que la gente pueda caminar por la zona.

Se cierra un carril de la prolongación Pino Suárez y la calle María Bayona, mientras que el bulevar Máximo Gámiz mantiene una circulación normal, aunque más lenta, debido al ingreso de peatones y de vehículos que trasladan a adultos mayores o personas con discapacidad.