Anuncian baja venta al menudeo de vehículos pesados

Con base en el último reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), el comercio al menudeo de automotores pesados nuevos bajó un 9.9 por ciento, durante el mes de julio de 2026, por lo que la expectativa para cierre de año volvió a descender.

A través de un comunicado se informó que la venta del distribuidor al público en general (menudeo) de vehículos pesados cero kilómetros durante el séptimo mes de este año alcanzó las tres mil 043 unidades, 334 menos respecto al mismo julio de 2025 resultando en una baja de 9.9 por ciento , informó el presidente ejecutivo de esta Asociación, Guillermo Rosales Zárate.

Con base en el Boletín de Venta al Menudeo de Vehículos Pesados elaborado por la AMDA con cifras del INEGI, el presidente ejecutivo de la AMDA, estableció que con este resultado se suma la sexta tasa anual negativa de este año, luego del avance presentado en junio pasado.

“Durante el mes reportado, por segmentos se observó disminución tanto en el total de carga y el total de pasaje de 6.9 y 22.1 por ciento, respectivamente. Por clase, sólo tractocamiones y autobuses foráneos presentaron avance anual en el mes de julio con un 5.1 y 30.0 por ciento, respectivamente”, mencionó.

En tal sentido, auguró el representante de los distribuidores, el pronóstico anual se ajustó a 37 mil 519 unidades sin incluir autobuses foráneos que son comercializados directamente por las armadoras, para una variación anual estimada de -2.1 por ciento.

Por último, Rosales Zárate puntualizó que en el desempeño de este tipo de automotores por fuente de energía, el Diésel sigue siendo el preferido con 97.6 por ciento del mercado pero con un descenso de 21.3 por ciento en el lapso de referencia contra 2025; le siguió Híbridos con 1.6% del mercado y un avance de 229.5 por ciento; Eléctrico con una participación de 0.71% e incremento de 277.8%; seguido de Gas natural con 0.03% y una contracción de 93.8%, mientras que Gasolina no comercializó ninguna unidad.