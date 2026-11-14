Anuncian descuentos de hasta 40% en trámites de titulación por el Mes de la Vivienda en Durango

El Mes de la Vivienda es una estrategia para acercar a la ciudadanía descuentos de hasta el 40 por ciento en trámites de titulación, así como beneficios en capacitaciones y oportunidades para mejorar las viviendas, con el objetivo de fortalecer el patrimonio familiar.

La estrategia se desarrollará por primera vez en el municipio de Durango, del 14 de noviembre al 11 de diciembre, y se sumará a los descuentos que se ofrecerán durante el Buen Fin en materiales para la construcción, por parte del Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVI).

La regidora Gabriela Hernández López, presidenta de la Comisión de Gestión Territorial y Vivienda, destacó la importancia de este programa y señaló que una de las prioridades es lograr que más familias mejoren sus viviendas.

"Contar con una vivienda no solamente significa tener un techo, sino también seguridad, tranquilidad y la posibilidad de construir un mejor futuro para las siguientes generaciones", precisó.

Destacó que es importante contar con un patrimonio seguro, sobre todo para las familias de los sectores más vulnerables o aquellas que enfrentan dificultades económicas, a fin de que puedan aprovechar los programas de mejoramiento del hogar.

Comentó que es necesario acercarse a instituciones como el INMUVI para conocer los requisitos y aprovechar los beneficios, entre ellos calentadores solares subsidiados, capacitaciones y entrega de títulos de propiedad.

Hernández López indicó que detrás de cada vivienda hay una historia, una familia y un esfuerzo, por lo que se deben impulsar acciones para proteger el patrimonio y brindar tranquilidad a las familias.