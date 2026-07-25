Anuncian el primer Museo del Gato en CDMX; abrirá sus puertas en agosto

Los gatos, protagonistas de mitologías, obras de arte, literatura y la cultura popular contemporánea, contarán a partir de agosto con un espacio dedicado exclusivamente a explorar su historia y la relación que han construido con el ser humano.

Se trata del Museo del Gato, un recinto que abrirá sus puertas en la Ciudad de México con una propuesta que combina tecnología, divulgación, experiencias inmersivas y actividades interactivas.

Y es que el nuevo espacio buscará ofrecer una mirada distinta sobre estos animales, considerados por distintas civilizaciones como símbolos de protección, misterio e incluso divinidad. El proyecto es impulsado por el equipo de La Gatería, considerado el primer cat café de América Latina, y estará ubicado en Paseo de la Reforma 87, en la colonia Tabacalera.

Una experiencia multisensorial

Más que reunir piezas en vitrinas, el museo apuesta por un recorrido inmersivo dividido en tres salas temáticas, donde los visitantes podrán conocer la evolución del gato doméstico, descubrir curiosidades sobre su comportamiento y explorar el vínculo que ha mantenido con distintas culturas a lo largo de la historia.

El recorrido incorpora videomapping, dioramas animados, realidad virtual, escenarios para fotografías y contenidos interactivos que buscan acercar el conocimiento científico y cultural a públicos de todas las edades. Además, la experiencia estará guiada por “Sissi”, una gata que fungirá como personaje conductor del recorrido.

El museo recibirá grupos reducidos para privilegiar una visita más personalizada, mientras que al finalizar el recorrido los asistentes podrán acceder a un coffee bar y una tienda temática inspirada en el universo felino.

Cultura y bienestar animal

Además de su propuesta museográfica, el recinto incorpora un componente de responsabilidad social mediante programas de apoyo al bienestar animal, entre ellos campañas de esterilización y acciones de concientización sobre la tenencia responsable de mascotas.

La apertura del Museo del Gato refleja una tendencia creciente hacia espacios culturales de carácter temático y experiencial, donde el entretenimiento convive con la divulgación científica y la educación.