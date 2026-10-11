Anuncian el Torneo Cuadrangular COMELEC Material Eléctrico de baloncesto máster en Durango

Cuatro de las quintetas más consolidadas del baloncesto de veteranos en Durango medirán fuerzas en el Torneo Cuadrangular COMELEC Material Eléctrico, un certamen de alta exigencia que reunirá a basquetbolistas con compromisos de nivel nacional e internacional. Las acciones se desarrollarán en las instalaciones de la Sección 44.

Para la plantilla de COMELEC México, esta competencia representa el filtro decisivo en su preparación rumbo al Campeonato Mundial de Maxi Baloncesto en Argentina. La escuadra duranguense busca consolidar su sistema de juego antes de viajar al hemisferio sur para medirse frente a los mejores representativos del orbe en su categoría.

Talento máster al por mayor

En el plano nacional, las quintetas de Máster 50 y Máster 45 utilizarán la duela local para afinar esquemas tácticos y ritmo de competencia. Ambos conjuntos encaran la fase final de su acondicionamiento antes de disputar el Campeonato Nacional de Maxi Baloncesto, pactado para celebrarse en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Por su parte, la escuadra de Master TECNO DGO perfila su cuadro titular para competir en el Torneo Nacional de Inter Tecnológicos en la categoría de Trabajadores. El conjunto enfoca su estrategia en llegar al máximo rendimiento físico y colectivo de cara a las jornadas que sostendrá en Mérida, Yucatán.

Buscan concentrarse para el gran evento

El certamen concentra a jugadores de amplia trayectoria en el deporte ráfaga del estado, garantizando duelos de alto nivel técnico. Más allá de la disputa por el trofeo local, la justa funciona como una plataforma de fogueo real ante el calendario de alta competencia que aguarda a los cuatro planteles.

La organización del evento contempla dar a conocer el rol oficial de juegos y los horarios correspondientes en las próximas horas. Con la definición de la agenda de partidos, los cuatro representativos quedarán listos para arrancar las actividades en la duela de la capital duranguense.