Anuncian en Durango el primer foro de salud mental y prevención de adicciones 

Identificar señales de alerta y saber cómo actuar ante cuestiones relacionadas con la salud mental o con el consumo de sustancias es importante para brindar una atención temprana y evitar que se convierta en un problema mayor en el que se ponga en riesgo la integridad de las personas, que son principalmente jóvenes.

Iván Núñez, director general del Centro de Tratamiento contra las Adicciones La Misericordia y consejero certificado en adicciones, anunció que se realizará un foro de salud mental y prevención de adicciones con el objetivo de generar conciencia entre la sociedad.

Aseguró que poco se está haciendo y hablando sobre la prevención, en lo que tienen mucha importancia los lazos familiares.

Nos dimos a la tarea de organizar este foro para compartirlo con la sociedad, sobre todo con los tejidos más vulnerables o quienes ya viven con algún familiar que presente adicciones, porque no solamente afectan a quienes las consumen, sino a todo su entorno familiar y social, comentó.

“Consideramos fundamental dejar de ver este problema únicamente desde la perspectiva de la enfermedad y comenzar a hablar también de la prevención, educación, acompañamiento y recuperación”.

Dijo que se contará con la participación de especialistas y profesionales, así como de personas que abordarán diferentes aspectos relacionados con la salud mental, las adicciones, la familia, la codependencia, la prevención y la atención oportuna.

El foro está programado para realizarse en diciembre, pero los boletos se ofrecerán en diferentes fases a partir de la próxima semana. Quienes adquieran su entrada también podrán participar en una rifa.

Indicó que la ciudadanía no debe verlo como un gasto, sino como una inversión para recibir educación en materia de salud mental y estar preparados ante cualquier situación.