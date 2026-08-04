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Beca Rita Cetina

Anuncian inicio del pago de la Beca Rita Cetina en Durango

Iván Gurrola destaca apoyo federal para estudiantes de primaria.

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El coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, informó que este lunes 3 de agosto comenzó en Durango la dispersión de los recursos de la Beca Rita Cetina, apoyo destinado a la compra de uniformes y útiles escolares para estudiantes de primaria pública.

El representante morenista explicó que el beneficio consiste en un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, como parte de la estrategia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la educación pública y respaldar la economía de millones de familias mexicanas.

“Las buenas noticias siguen llegando para Durango. A partir de este lunes ya inició el depósito de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares, un apoyo que permitirá a las familias enfrentar con mayor tranquilidad los gastos del próximo ciclo escolar”, expresó Iván Gurrola.

El coordinador de regidores precisó que los depósitos se realizarán de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario. Este 3 de agosto corresponde a las letras A y B; el 4 de agosto, la letra C; el 5 de agosto, D, E y F; el 6 de agosto, G; el 7 de agosto, H, I, J, K y L; el 10 de agosto, M; el 11 de agosto, N, Ñ, O, P y Q; el 12 de agosto, R; el 13 de agosto, S; y el 14 de agosto, T, U, V, W, X, Y y Z.

Gurrola Vega destacó que este programa beneficiará a 6 millones 694 mil 988 estudiantes de primarias públicas en todo el país, con una inversión superior a 16 mil 700 millones de pesos, consolidándose como uno de los apoyos educativos más importantes del Gobierno de México.


Finalmente, hizo un llamado a las madres, padres y tutores de Durango a revisar sus tarjetas del Banco del Bienestar de acuerdo con el calendario oficial y reiteró que la educación continuará siendo una prioridad para el Gobierno de la Cuarta Transformación, mediante programas que fortalecen el bienestar de la niñez y la economía familiar.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Beca Rita Cetina agosto,, Beca, millones, apoyo

               

                
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