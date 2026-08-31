Anuncian la cartelera para el Festival Silvestre Revueltas 2026, ¿quiénes estarán?

El Festival Revueltas regresará a Durango del 10 al 18 de octubre con una programación que contempla conciertos, teatro, danza y actividades culturales tanto en la capital como en distintos municipios del estado.

Con la participación de varios artistas reconocidos a nivel nacional e internacional, esta lista de cantantes, actores y bailarines estarán dando sus respectivos espectáculos alrededor de Durango.

¿Quién abrirá?

Entre los artistas anunciados se encuentra Kalimba, quien se presentará el sábado 10 de octubre en la Plaza IV Centenario , mientras que para el lunes 12 está programada la participación de Nicho Hinojosa en el Teatro Ricardo Castro.

La actividad musical continuará el jueves 15 de octubre con Enjambre, que llegará también a la Plaza IV Centenario. Para el viernes 16, el Teatro Ricardo Castro recibirá la puesta en escena “El Método Grönholm”.

Las Despechadas llegarán a la Plaza IV Centenario

Para el sábado 17 de octubre se tiene contemplado el espectáculo “Las Despechadas”, en el que participarán artistas como Rocío Banquells, Prisma y Denisse de Kalafe, entre otras intérpretes.

Uno de los eventos que buscará reunir al mayor número de participantes se realizará el domingo 18 de octubre sobre la avenida 20 de Noviembre, donde se desarrollará un “Revolcadero Masivo” con más de 2 mil bailarines.

La actividad contará además con la participación de bailarines provenientes de San Luis Potosí y tendrá como objetivo buscar un récord nacional.

El festival llegará también a los municipios

Además de los eventos principales en la ciudad de Durango, el programa contempla una Caravana Revueltas que recorrerá 11 municipios, ampliando las actividades culturales a distintos puntos del estado.

Dentro de la programación también se incluyen una presentación en homenaje a la Familia Revueltas, actividades con Karamenta Kai y la tradicional callejoneada, programada para el domingo 11 de octubre.

De esta manera, durante nueve días se desarrollarán conciertos, espectáculos escénicos, actividades de danza y eventos culturales en distintos espacios de la capital duranguense y municipios del estado, como parte de la edición 2026 del Festival Revueltas.