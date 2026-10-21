Anuncian la Corrida Villista de la Revolución Mexicana en la Plaza de Toros Alejandra en Durango

La actividad taurina en Durango aún tiene una de sus fechas más esperadas por delante. El próximo 20 de noviembre, la Monumental Plaza de Toros Alejandra albergará el Festejo Villista de la Revolución Mexicana, una corrida temática que ya mantiene abierta la venta de boletos y que busca combinar la tradición de la fiesta brava con uno de los capítulos históricos más representativos para los duranguenses.

El cartel contempla la participación del rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza y del matador duranguense Arturo Gilio, quienes encabezarán una función nocturna programada para las 20:00 horas. El evento forma parte de las actividades especiales promovidas para el cierre de la temporada taurina en la capital del estado.

Fiesta y tradición al por mayor

A diferencia de una corrida convencional, el festejo apuesta por una identidad vinculada directamente con la historia regional. La temática villista toma como referencia la Revolución Mexicana y la figura de Francisco Villa, personaje nacido en Durango cuya presencia continúa siendo un elemento fundamental dentro de la memoria histórica y cultural de la entidad.

La presencia de Arturo Gilio añade un atractivo adicional para la afición local. Durante la presentación de los festejos temáticos, el torero destacó el significado de volver a una plaza donde ha construido parte de su trayectoria profesional y donde mantiene un vínculo especial con el público duranguense.

La fiesta brava se vestirá de gala

La corrida forma parte de una estrategia que busca establecer eventos temáticos dentro del calendario taurino local. Los organizadores han señalado que tanto la Corrida de Calaveras como el Festejo Villista pretenden convertirse en celebraciones recurrentes, respaldadas por carteles de primer nivel y propuestas diferenciadas para los aficionados.

Con varias semanas aún por delante antes de su realización, el Festejo Villista comienza a generar expectativa entre los seguidores de la fiesta brava. La combinación de una fecha emblemática, figuras reconocidas del toreo y una temática estrechamente ligada a la identidad histórica de Durango perfila al evento como una de las principales apuestas taurinas del mes de noviembre.