Anuncian la hora del encendido del alumbrado patrio en Durango

Autoridades municipales anunciaron el evento de encendido del alumbrado patrio, que se llevará a cabo el próximo domingo 6 de septiembre, a las 8:00 de la noche, en la Plaza de Armas. El evento estará acompañado de música de mariachi.

El encendido está dirigido a toda la población, para que puedan apreciar el conteo y, finalmente, la iluminación que se encuentra en la Plaza de Armas y en el primer cuadro de la ciudad.

Se reportó que se colocarán cerca de 409 figuras en distintos puntos del Centro Histórico para celebrar las festividades patrias.

De las figuras alusivas a las fiestas patrias, 226 fueron rehabilitadas y 183 son nuevas. Estas incluyen banderas, campanas, escudos, grecas, rostros, letreros y un calendario azteca, que llenarán de color las calles y plazas.

La iluminación se podrá apreciar tanto en la avenida 20 de Noviembre, como en Plaza Fundadores, corredor Constitución, en el edificio de la Presidencia Municipal, Plazuela Baca Ortiz, Plaza de Armas, Plaza Hito y calle Hidalgo.

Algunas otras vialidades también serán decoradas con luces verde, blanco y rojo, alusivas al mes patrio.

Tradicionalmente, es la Dirección de Servicios Públicos la que realiza los trabajos de iluminación y decoración acorde a las distintas épocas del año y fechas importantes.