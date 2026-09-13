Anuncian nuevas rutas aéreas entre México y Estados Unidos, ¿alguna conecta con Durango?

Las conexiones aéreas entre México y Estados Unidos tendrá una nueva ampliación durante octubre, luego de que Volaris anunciara la incorporación de varias rutas directas que enlazarán distintos puntos del país con ciudades estadounidenses.

La aerolínea dio a conocer que serán siete las nuevas conexiones que se integrarán a su operación hacia Estados Unidos.

El anuncio comenzó a generar interés para viajeros de Durango que buscan opciones para trasladarse hacia Estados Unidos, principalmente por la posibilidad de encontrar conexiones desde otros aeropuertos del país.

¿Cuáles son las nuevas rutas aéreas?

Entre las novedades anunciadas por Volaris se encuentran tres rutas que tendrán como punto de partida el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en Jalisco.

Estas conexiones comenzarán a operar a partir del 15 de octubre y tendrán como destino Raleigh-Durham, Boston y Nashville, tres ciudades con características distintas y con una importante actividad económica y turística.

La ruta Guadalajara-Raleigh-Durham permitirá llegar a una zona reconocida por su desarrollo en materia de investigación, tecnología y educación superior.

En el caso de Boston, la conexión acercará a los pasajeros a una de las principales ciudades académicas de Estados Unidos, donde se encuentran instituciones reconocidas internacionalmente como Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Por su parte, Nashville representa una alternativa para quienes tienen como destino Tennessee, particularmente una ciudad identificada con la música country y que también ha registrado crecimiento en diferentes sectores económicos.

¿Y Durango?

Aunque el anuncio contempla una ampliación importante de la conectividad entre México y Estados Unidos, ninguna de las siete rutas anunciadas tiene a Durango como punto de origen o destino directo.

Sin embargo, para los viajeros duranguenses que necesitan trasladarse a Estados Unidos, la apertura de nuevas conexiones en otros aeropuertos mexicanos representaría más alternativas para organizar viajes, especialmente mediante vuelos de conexión.

Además de las tres rutas nuevas desde Guadalajara, Volaris informó que adelantará el comienzo de operaciones de otras cuatro conexiones que inicialmente estaban programadas para diciembre.

Estas rutas comenzarán a funcionar desde el 1 de octubre, es decir, dos meses antes de lo contemplado originalmente.

Se trata de los vuelos entre Querétaro y Las Vegas; Puebla y Chicago O'Hare; Guadalajara y Washington Dulles; así como Guadalajara y Atlanta.

Con estas nuevas conexiones, la aerolínea alcanzará un total de 28 ciudades estadounidenses, reforzando la oferta de vuelos directos entre ambos países.