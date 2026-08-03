Anuncian nuevo cambio en la visa para permanecer menos tiempo en EU; ¿para quiénes aplica?

Uno de los trámites más importantes para quienes tienen planeado un viaje hacia Estados Unidos es la Visa, este documento que permite el ingreso a personas que no tienen esa nacionalidad.

El gobierno de este país ha realizado cambios de manera constante para una mejor experiencia y esta semana anunció uno nuevo, en donde se plantea acortar el tiempo de permanencia en el territorio norteamericano.

Según la información compartida por el Departamento de Seguridad Nacional, esta medida se ha implementado por un aumento significativo en el volumen de visitantes, lo que dificultaría su monitoreo.

No obstante, esta norma no aplicará para todos, sino que dependerá de la visa que se tenga.

¿Quiénes aplican en el nuevo cambio de la visa?

El documento señala que al menos tres tipos tendrán el recorte de estancia, entre ellos están:

Visa F: estudiantes internacionales inscritos a tiempo completo en uno de los programas académicos existentes

estudiantes internacionales inscritos a tiempo completo en uno de los programas académicos existentes Visa J: los participantes de programas aprobados de intercambio cultural, educativo, científico o laboral patrocinados por organizaciones públicas o privadas. Aplica para estudiantes universitarios, investigadores, profesores, becarios, médicos en entrenamiento, entre otros.

los participantes de programas aprobados de intercambio cultural, educativo, científico o laboral patrocinados por organizaciones públicas o privadas. Aplica para estudiantes universitarios, investigadores, profesores, becarios, médicos en entrenamiento, entre otros. Visa I: periodistas y miembros de medios de comunicación internacionales. Entre ellos reporteros, equipos de filmación periodística, editores y corresponsales de periódicos, radio, televisión o medios digitales de carácter informativo

¿Cuánto tiempo podrán estar y a partir de cuándo aplicará?

Seguridad Nacional de Estados Unidos añadió que las personas con estas visas podrían permanecer en el país máximo cuatro años.

"Los estudiantes no inmiegrantes (visados F) y los visitantes de intercambio (visados J) será admitidos durante la duración de su programa específico, sin que dicha duración supere un periodo máximo de cuatro años", se lee.

Mientras que los periodistas y otros miembros de medios de comunicación unicamente podrán tener una estancia de 240 días .

La medida comenzará a aplicarse a partir del próximo 15 de septiembre de 2026.