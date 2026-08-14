Anuncian nuevo casting en Durango para película mexicana; estos son los perfiles que buscan

Durango volverá a recibir una producción cinematográfica, reafirmando su título como “tierra del cine”. En esta ocasión se anunció un nuevo casting para una película mexicana que se filmará en el estado.

La convocatoria para el casting comenzó a circular a través de redes sociales, y ha llamado la atención al ser una nueva oportunidad para quienes buscan incursionar en el mundo de la actuación, o simplemente quieren participar en un proyecto cinematográfico.

Las audiciones estarán abiertas durante dos días y se realizarán la próxima semana.

¿Cuándo será el casting para la película?

En esta ocasión, las audiciones corresponden a una película mexicana producida por Maligno Gorehouse y Pimienta Films, y están destinadas a encontrar personas que puedan integrarse en papeles secundarios y como extras.

El casting se realizará en la Antigua Estación de Ferrocarril de Durango, con entrada por la máquina, el próximo viernes 21 de agosto de 16:00 a 19:30 horas, y el sábado 22 de agosto de 10:00 a 16:00 horas.

¿Qué perfiles buscan para el casting?

La producción busca mujeres de 8 a 85 años de edad, así como hombres de 8 a 13 años y de 40 a 85 años.

De acuerdo con la convocatoria, se busca principalmente a gente de campo, aunque también hay interés por personas que tengan otros oficios.

En el caso de las mujeres, uno de los requisitos es acudir con el cabello recogido, cara limpia, sin maquillaje ni accesorios, además de contar con una complexión de media a delgada.

Una de las cosas que más ha llamado la atención en esta convocatoria es que no es necesario contar con experiencia actoral, por lo que podrán acudir personas que nunca hayan participado anteriormente en una producción.

La participación será remunerada, por lo que quienes sean seleccionados recibirán un pago por su trabajo en la producción.

¿Cómo participar en el casting?

Las personas interesadas pueden acudir directamente a las audiciones en las fechas y horarios señalados. Para solicitar más información también pueden comunicarse al teléfono 442-127-9962.

La convocatoria está a cargo de Nahuála Casting, que también proporciona información a través de sus redes sociales.

¿Qué se sabe de la película?

Si bien, hasta ahora se desconocen detalles acerca de la película que se realizará en Durango, se sabe que Maligno Gorehouse es una productora de cine mexicana especializada en películas de terror, con títulos como Huesera (2022) y Párvulos (2024).

Por otro lado, Pimienta Films es una conocida casa productora y distribuidora de cine independiente, que ha estado detrás de grandes títulos del cine mexicano como Roma de Alfonso Cuarón, Pájaros de Verano y en la coproducción de Emilia Pérez.

Con esta información, se prevé que la producción que llegue a Durango sea una propuesta de cine mexicano de gran relevancia y calidad.