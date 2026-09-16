Anuncian que habrá más cambios en el gabinete estatal de Durango

Luego del cambio que hubo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), a donde llegó Juan Jaciel Chacón Bueno para ocupar la titularidad que tenía Ana Rosa Hernández, habrá más cambios en el gabinete estatal.

“Va a haber rotación en algunos lugares del gabinete. Creo que es un buen momento para hacer algunas rotaciones o cambios como el que acabamos de hacer en Secope. A Ana Rosa la voy a invitar a que nos ayude en un tema de proyectos porque es muy buena para el tema de hacer proyectos y creo que cumplió una muy buena función en el tiempo que le tocó”, informó el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

En tal sentido, recordó que los cargos no son eternos y que se tienen que ir adecuando a las necesidades que se tienen en la administración pública.

“Le tocaron la vacas flacas a Ana Rosa cuando prácticamente el presupuesto de Secope venía en ceros por la parte financiera y ya la necesito yo en otro espacio. Yo les he dicho que estos puestos son pasajeros y que aparte de que no son eternos tú (...) te ayudas o aprovechas el talento que pueda tener alguno de tu equipo para poder ver en el momento que lo necesitas”.

“Cuando cumple su función para lo que fue llamado y para lo que lo necesitabas en ese momento, a lo mejor en esta etapa, ya necesitas otro tipo de perfil que pueda hacer otras cosas que quien está las hizo y ya cumplió y entonces requieres refrescar algunas áreas para poder dar los resultados que estoy buscando en este cierre de año; y por supuesto el próximo que espero que el cierre de año sea muy bueno, que vengan muy buenas noticias”.

Por lo que dijo que está analizando las rotaciones que se anunciarán próximamente.

PROCESO ELECTORAL

Por otro lado, se refirió también al próximo proceso electoral y la posibilidad de participar ya que la ley local no lo contempla. “Si habláramos de lo federal, se rige con la ley federal, no lo rige la ley estatal”, precisó.

Por lo que reiteró que sí lo contempla. “Ha pasado en muchas ocasiones, no solamente con Velasco, fue con Velasco, fue con Cuauhtemoc Blanco, fue con Mancera en su momento. O sea, ya hay muchos antecedentes. Yo creo que no hay que descartar nada. Todo tiene que ver siempre en política con un tema de estrategia. Entonces, si la estrategia así lo decide, yo estoy preparado para poderlo hacer”.

Agregó que tendría que pedir licencia 90 días antes del proceso electoral y que, en dado caso, se quedaría al frente el Secretario General de Gobierno.

“Supongamos que sucede. Pues el Secretario General de Gobierno avalado, por supuesto, por el Congreso del Estado. Pero es lo natural porque es un permiso no definitivo, sino es un permiso muy estricto por tres meses. Lo que se lleva el proceso, lo que tomas protesta porque tienes que tomar protesta para poder ejercer el cargo y después, si ese fuera el caso, pues después de los tres meses yo me regresaría”.

Y agregó que no está definido quién sería su suplente, en caso de que esta fuera la estrategia. “También son temas nacionales, de repente los partidos nacionales te dicen: vas a salir a competir, pero yo quiero de suplente a alguien, a lo mejor hasta de otro estado”.

Sobre el tema de seguridad en el proceso electoral, dijo que se espera que sea tranquilo en el ámbito local y blindar las zonas colindantes con otros estados.