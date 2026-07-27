Anuncian reposición de árboles tras daños durante mantenimiento en Parque Guadiana y Sahuatoba

La Dirección de Medio Ambiente Municipal de Durango, aunque no interviene de manera directa en el mantenimiento y administración de los parques Guadiana y Sahuatoba, sí está al tanto de algunas acciones que se realizan al interior y recibe algunos reportes.

Ante la inquietud de algunas personas sobre el mantenimiento que se está realizando dentro de estos parques, a cargo de una empresa privada, y sobre el reporte de daños provocados durante esos trabajos a algunos árboles, Guillermo Orozco Orozco, director de Medio Ambiente, informó que las especies que han sido dañadas serán repuestas.

El director detalló que, en cuanto se enteró de esas inquietudes, se comunicó con el director del Instituto de Parques, Rubén Salas del Campo, para determinar lo que estaba pasando, por lo que se indicó que se realizará una reposición.

Aseguró que en el Parque Sahuatoba se tiene programada una campaña intensiva de reforestación y se está acondicionando el lugar para poder hacer la plantación de un buen número de árboles.

“El ingeniero Rubén manifiesta que ahora, en próximos días, en el mes de agosto, ya viene una reforestación intensiva con arbolado que justamente va a ser propuesta de esta Mesa de Aspectos Naturales que se deriva del Consejo Asesor”.

La plantación será de especies que se adapten a las condiciones del suelo y a las condiciones climatológicas que presenta el parque.

Sobre los árboles que habían sido retirados por Medio Ambiente, recordó que primero se hizo un dictamen en coordinación con la Mesa de Aspectos Naturales del Consejo Asesor, y así determinaron cuáles árboles ya habían cumplido con su ciclo de vida y se podía hacer la remoción de esa vegetación.

Para esa acción se tomó en cuenta principalmente que no fueran árboles nido. Se contó con asesoría de la Academia, donde se incluyeron diferentes instituciones de investigación, para determinar qué árboles requerían ser retirados bajo un manejo adecuado del área.

La denuncia de daño principalmente a mezquites en el Parque Sahuatoba y otras especies en el Guadiana, fue por parte de activistas y ciudadanos de Durango quienes se percataron de la situación y solicitaron la salida de la empresa privada encargada del mantenimiento, pues de acuerdo a su testimonio e imágenes compartidas, se está afectando el lugar que es Área Natural Protegida.