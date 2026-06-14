Retirarán obstáculos en las banquetas del Centro Histórico de Durango

La Gerencia del Centro Histórico de Durango dio a conocer que se trabaja en el retiro de obstáculos de las banquetas en el primer cuadro de la ciudad, además de la colocación de señalética horizontal para la seguridad de los peatones y una mejor movilidad para los conductores.

En el caso de infraestructura obsoleta que pertenece a algunas empresas, la gerente Minka Hernández Campuzano informó que las propias compañías han comenzado a retirarla.

Señaló que mejorar las calles y eliminar obstáculos ayuda a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y a la sociedad en general para que, al momento de transitar, lo hagan de una mejor manera.

En cuanto a la señalética horizontal, la primera parte del Centro ya se encuentra totalmente señalizada hasta la zona de El Calvario. El objetivo, precisó, es contar con un área del Centro Histórico segura para el libre tránsito para conductores y peatones.

La Gerencia adelantó que buscará reunirse con diferentes colectivos y grupos de personas con discapacidad para recibir retroalimentación que permita mejorar su movilidad en el Centro, mediante banquetas en buen estado y rampas adecuadas.

CRUCE UNO A UNO

En cuanto a la instalación de cruces uno a uno, apuntó que todavía se trabaja en un diagnóstico realizado por Ingeniería Vial de la Dirección Municipal de Seguridad Pública para determinar en qué otros puntos podrían colocarse.

Los últimos se instalaron en la calle Pino Suárez, en los cruces con Hidalgo, Independencia y Zaragoza.

Entre las ventajas que destacó de este tipo de cruces, es que facilitan el paso de los peatones de una banqueta a otra.

Asimismo, dijo que reducen la velocidad de los conductores , lo que disminuye también los accidentes viales, ya que los automovilistas saben que deben detenerse.

Aseguró que han estado funcionando, aunque reconoció la resistencia que puede existir después de años en los que se tuvo una dinámica distinta de circulación en algunas calles.