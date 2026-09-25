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Anuncian visorias de futbol gratuitas de futbol en Durango, ¿cuándo y dónde serán?

Este tipo de eventos son una oportunidad que puede acercar a alcanzar equipos profesionales.

Anuncian visorias de futbol gratuitas de futbol en Durango, ¿cuándo y dónde serán?

Anuncian visorias de futbol gratuitas de futbol en Durango, ¿cuándo y dónde serán?

EMILIO BARRIENTOS
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Niños y adolescentes de cuatro categorías podrán participar en unas visorias gratuitas de futbol que se realizarán el jueves 1 y viernes 2 de octubre en la Unidad Deportiva Estación Central, en Durango. La actividad contará con la presencia de Carlos Alonso Salcido como visor externo.

Horarios y requisitos para participar

La convocatoria está dirigida a jugadores nacidos entre 2011 y 2014. Quienes pertenecen a las categorías 2013 y 2014 deberán acudir de 4:00 a 5:30 de la tarde, mientras que los participantes de las categorías 2011 y 2012 tendrán su turno de 5:30 a 7:00 de la tarde.

Los interesados deberán presentarse 15 minutos antes del horario correspondiente y llevar su propia hidratación. También se solicita asistir con short, playera y calcetas blancas, además de calzado multitacos o tachones.

Otro requisito es entregar una responsiva. El formato puede obtenerse mediante el código QR incluido en el cartel de la convocatoria, debe imprimirse, llenarse y presentarse el día de la visoria. De acuerdo con el anuncio, sin ese documento no se podrá evaluar al participante.



¿Quién estará a cargo de la visoria?


El visor anunciado es Carlos Alonso Salcido, entrenador con experiencia en la formación y evaluación de futbolistas. El profesor ha trabajado en fuerzas básicas de Mazatlán FC y Necaxa, además de desempeñarse como visor entre 2020 y 2026.


La convocatoria ofrece a los jóvenes futbolistas de Durango una oportunidad para mostrar sus habilidades en cancha. Para solicitar más información sobre la actividad, se proporciona el número 618 270 63 15.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: VISORIAS FUTBOL DURANGO DONDE CUANDO ADOLESCENTES categorías, futbol, visor, Carlos

               

                
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