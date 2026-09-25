Anuncian visorias de futbol gratuitas de futbol en Durango, ¿cuándo y dónde serán?

Niños y adolescentes de cuatro categorías podrán participar en unas visorias gratuitas de futbol que se realizarán el jueves 1 y viernes 2 de octubre en la Unidad Deportiva Estación Central, en Durango. La actividad contará con la presencia de Carlos Alonso Salcido como visor externo.

Horarios y requisitos para participar

La convocatoria está dirigida a jugadores nacidos entre 2011 y 2014. Quienes pertenecen a las categorías 2013 y 2014 deberán acudir de 4:00 a 5:30 de la tarde, mientras que los participantes de las categorías 2011 y 2012 tendrán su turno de 5:30 a 7:00 de la tarde.

Los interesados deberán presentarse 15 minutos antes del horario correspondiente y llevar su propia hidratación . También se solicita asistir con short, playera y calcetas blancas, además de calzado multitacos o tachones.

Otro requisito es entregar una responsiva. El formato puede obtenerse mediante el código QR incluido en el cartel de la convocatoria, debe imprimirse, llenarse y presentarse el día de la visoria. De acuerdo con el anuncio, sin ese documento no se podrá evaluar al participante.

¿Quién estará a cargo de la visoria?

El visor anunciado es Carlos Alonso Salcido, entrenador con experiencia en la formación y evaluación de futbolistas. El profesor ha trabajado en fuerzas básicas de Mazatlán FC y Necaxa, además de desempeñarse como visor entre 2020 y 2026.

La convocatoria ofrece a los jóvenes futbolistas de Durango una oportunidad para mostrar sus habilidades en cancha. Para solicitar más información sobre la actividad, se proporciona el número 618 270 63 15.