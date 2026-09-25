Denuncian que apagón de 30 horas provocó pérdidas en comercios y hogares de Durango

Un corte de energía eléctrica que se prolongó casi 30 horas generó pérdidas y afectación en comercios y en diversos hogares, denunció la expresidenta de la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope), Beatriz Zamora.

Expuso que se han recibido múltiples reportes de afectaciones provenientes de diversos sectores, entre ellos el fraccionamiento Domingo Arrieta, colonias aledañas y de la periferia.

Explicó que las fallas iniciaron desde el pasado miércoles por la noche y el servicio se restableció hasta después de casi 30 horas continuas sin luz.

Ante ello, hubo afectaciones en comercios locales como misceláneas, tortillerías y expendios que sufrieron la pérdida de productos perecederos almacenados en refrigeradores.

Asimismo, ciudadanos reportaron la pérdida total de los alimentos que tenían guardados en sus refrigeradores .

Señaló que se sigue haciendo un recuento de los daños, pero se percibe desánimo, ya que tanto para los pequeños comercios como para las familias es complicado solventar las pérdidas.

Ante ello, hizo un llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad para que brinde el mantenimiento adecuado a la infraestructura eléctrica para evitar estos cortes; y evidenció la falta de respaldo y de un esquema de compensación ante estas fallas, enfatizando que los usuarios cumplen de manera puntual con el pago del servicio.

Y es que, se genera un malestar cuando no se cuenta con algún responsable que dé respuesta y haga frente a las pérdidas sufridas.