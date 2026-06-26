Durango

CANACOPE

Apagón en el Centro de Durango obliga a usar plantas de luz; 8 personas resultaron intoxicadas

Acusan que en ocasiones anteriores, la CFE manda comunicados para que se preparen.

CLAUDIA BARRIENTOS
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Comerciantes de la Zona Centro de la ciudad de Durango denunciaron que desde las 6:00 de la mañana del viernes sus negocios permanecieron sin energía eléctrica, sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les avisara.

“Siempre mandan comunicados cuando va a hacer cortes de luz para prepararnos, tienen que tomarnos en cuenta y avisarnos para estar al pendiente de nuestros productos”, evidenció la expresidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canacope), Beatriz Zamora.

Dijo que principalmente las cremerías, paleterías y otros giros de negocio tuvieron la mayor afectación. “Estamos trabajando a oscuras porque no hay luz y mínimo nos hubieran avisado para preparar nuestros productos y nuestros equipos”, manifestó.

Intoxicados

La prolongada falta de luz en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango provocó que en varios negocios se tuvieran que echar a andar plantas de luz, lo que provocó que en el negocio de abarrotes “Vero” se intoxicaran al menos ocho personas, entre trabajadores y clientes.

Ante ello, comerciantes manifestaron su preocupación ya que, además de las pérdidas económicas por la suspensión del servicio eléctrico, también hubo este daño a la integridad de las personas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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