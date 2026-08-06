Apagón por lluvias retrasa trámites en oficinas del Centro de Durango

Por los contratiempos a consecuencia de las lluvias que se registraron el miércoles en la ciudad de Durango hubo retrasos en trámites de instancias de la administración pública, por la falta de energía eléctrica en varias dependencias de la Zona Centro.

Durante la mañana del jueves los trabajadores de varias dependencias del Gobierno del Estado y del Poder Judicial permanecieron al exterior de sus oficinas a la espera de instrucciones, ya que no podían realizar sus labores cotidianas, por la falta de luz.

Asimismo, al exterior de algunas instancias como la oficina para tramitar documentos como las cartas de no antecedentes penales, se empezaron a hacer filas de personas que estaban a la espera de que se restableciera el servicio, para obtener el documento que requieren.

Entre tanto, el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerró el acceso a Pino Suárez, por la calle Hidalgo, para realizar los trabajos para el restablecimiento del servicio.

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo tardarán las maniobras.