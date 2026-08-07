Apagones por lluvias generan pérdidas a comercios de Durango; red eléctrica es insuficiente

Los apagones han sido recurrentes en Durango, sobre todo durante la temporada de lluvias, pese a los esfuerzos del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que ha dejado en evidencia que la red ya resulta insuficiente.

El presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) capítulo Durango, Mauricio Holguín Herrera, expuso que durante las lluvias del miércoles, nuevamente los apagones afectaron también a empresarios locales.

“Es un problema que ha sido constante. Siempre que hay una lluvia, tanto en el Centro como incluso en la zona sur, se tienen estos apagones y en ocasiones son apagones que duran varias horas”, manifestó.

Y lamentó que en muchas ocasiones se registran pérdidas por este motivo. “También la afectación de los perecederos, de los refrigeradores que guardan alimentos para los restaurantes y sobre todo para las tiendas departamentales o todas aquellas que guardan perecederos, pues obviamente es una pérdida importante y también incluso para las familias que tienen en ocasiones sus refrigeradores con almacén de perecederos, pues eso también influye”.

“Mucho también de lo que en ocasiones nos han reportado, no en esta ocasión porque ahorita sería muy pronto para tener esta información, pero sí es el hecho de que se descomponen algunos aparatos. Nosotros hemos comunicado que siempre hay que tener algo para reemplazar, para evitar estos picos eléctricos, pero aún así no siempre es suficiente. Entonces sí hay algunos aparatos que se llegan a descomponer. Y esto obviamente tiene una afectación económica para la empresa o para la ciudadanía en general”, indicó.