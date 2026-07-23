Aparatosa volcadura cerca de Biopappel deja a un hombre herido

Un hombre resultó lesionado luego de sufrir una aparatosa volcadura cuando circulaba sobre la carretera Durango–Nombre de Dios, accidente que movilizó a los cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

El lesionado fue identificado como Miguel Ángel Zacarías Gómez, de 53 años de edad, quien fue trasladado al Hospital General 450, donde ingresó alrededor de las 20:30 horas para recibir atención médica.

De acuerdo con el diagnóstico emitido por el personal médico, el conductor presentó una herida cortante de dos centímetros en el dedo meñique de la mano izquierda, otra lesión de cinco centímetros en la región palmar, además de múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo.

Las primeras investigaciones establecen que el percance ocurrió aproximadamente a las 17:30 horas del miércoles, cuando Miguel Ángel conducía un automóvil de la marca Nissan, línea Versa, color blanco, sobre la carretera Durango–Nombre de Dios.

Al llegar a la altura de la empresa Biopappel, presuntamente otro vehículo lo rebasó, lo que provocó que perdiera el control de la unidad. El automóvil se impactó contra el muro de contención, dio dos volteretas y finalmente terminó fuera de la carpeta asfáltica.

En el vehículo también viajaba José Rogelio Ramírez Ramírez, de 53 años de edad, quien acompañaba al conductor al momento del accidente. Ambos fueron auxiliados tras el percance y trasladados al nocosocomio antes mencionado, en donde, después de la valoración, el copiloto fue dado de alta, con un diagnóstico como policontundido.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del hecho para integrar el peritaje y determinar las causas del accidente, así como la posible participación del vehículo que presuntamente provocó la pérdida de control del automóvil.